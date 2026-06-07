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Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Sonuçları 2026 | Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi önde? İşte oy oranları ve son durum…

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Sonuçları 2026 | Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi önde? İşte oy oranları ve son durum…

10:077/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün (7 Haziran 2026 Pazar) Kadıköy’de tarih yazıyor. Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi saat 10.00’da başladı ve 17.00’de sona erecek. Milyonlarca sarı-lacivertli taraftarın merakla beklediği seçimde yeni başkan blok liste usulüyle belirlenecek. Peki, Fenerbahçe Başkanlık Seçim sonuçları belli oldu mu, kim önde, Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? İşte oy oranları ve son durum…

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en kritik günlerinden biri olan 7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün), sarı-lacivertli camia yeni başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.


Dün (6 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un ilk gününde idari ve mali raporların görüşülmesi, gergin anlar ve başkan adaylarının konuşmalarıyla tamamlandı. 

Bugün ise oy kullanma işlemiyle kulübün geleceği şekillenecek.


OY VERME İŞLEMİ NEREDE OLACAK?

Kongre üyeleri, Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Chobani Stadyumu) yanında eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan açık alandaki sandıklarda oy kullanabilecek. 


OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA, BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Giriş kartı dağıtımı sabah 09.00 itibarıyla başlıyor. Üyelerin en geç 17.00’de sandık başında olması gerekiyor.


SEÇİM SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme işleminin ardından sayım süreci hemen başlayacak ve sonuçların akşam saat 19.00 civarında açıklanması bekleniyor. 


BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

Aziz Yıldırım: 20 yıllık başkanlık tecrübesiyle “Fenerbahçe’ye borcumu ödemeye geliyorum” mottosuyla yarışıyor. Deneyim ve camia birliği vurgusu yapıyor.

Hakan Safi: İlk kez aday olan iş insanı, dünya yıldızı transfer vaatleriyle dikkat çekiyor. “Beyaz bir sayfa” çağrısı yapıyor.


HAKAN SAFİ Mİ AZİZ YILDIRIM MI ÖNDE, OY ORANLARI VE SON DURUM

Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Oy kullanma işlemi devam ediyor, sayım 17.00’den sonra başlayacak. İlk resmi olmayan sonuçların akşam 19.00 civarında gelmesi bekleniyor.

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