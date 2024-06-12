Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 4'üncü karşılaşmasında bugün Anadolu Efes'i konuk edecek. Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes, yenildiği ilk 2 maçın ardından üçüncü maçta deplasmanda 82-81 galip geldi. Final serisinde 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, galip gelirse 11'inci kez mutlu sona ulaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 / 9 Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 4'üncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

2 / 9 Final serisinde 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, galip gelirse 11'inci kez mutlu sona ulaşacak.

3 / 9 Anadolu Efes cephesinde ise hedef kazanarak seriyi 5'inci maça taşımak ve ev sahibi avantajını yeniden elde etmek.

4 / 9 Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.



5 / 9 Deplasmanda serinin ilk iki maçını 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, dün sahasında rakibine 82-81 mağlup oldu.

6 / 9 Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes, yenildiği ilk 2 maçın ardından dün deplasmanda 82-81 galip geldi.

7 / 9 Lacivert-beyazlılar, yarın bir kez daha kazanıp şampiyonluk iddiasını koruyarak seriyi yeniden Sinan Erdem Spor Salonu'na taşımak istiyor.



8 / 9 Anadolu Efes'in bugün galip gelmesi halinde serinin 5'inci ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.