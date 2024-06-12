Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 4'üncü karşılaşmasında bugün Anadolu Efes'i konuk edecek. Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes, yenildiği ilk 2 maçın ardından üçüncü maçta deplasmanda 82-81 galip geldi. Final serisinde 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, galip gelirse 11'inci kez mutlu sona ulaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 4'üncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.
Final serisinde 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, galip gelirse 11'inci kez mutlu sona ulaşacak.
Anadolu Efes cephesinde ise hedef kazanarak seriyi 5'inci maça taşımak ve ev sahibi avantajını yeniden elde etmek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.
Deplasmanda serinin ilk iki maçını 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, dün sahasında rakibine 82-81 mağlup oldu.
Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes, yenildiği ilk 2 maçın ardından dün deplasmanda 82-81 galip geldi.
Lacivert-beyazlılar, yarın bir kez daha kazanıp şampiyonluk iddiasını koruyarak seriyi yeniden Sinan Erdem Spor Salonu'na taşımak istiyor.
Anadolu Efes'in bugün galip gelmesi halinde serinin 5'inci ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.