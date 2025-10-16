Fenerbahçe Beko-Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? EuroLeague'de zorlu maç başlıyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2025-26 sezonu beşinci maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde 5 puanı bulunan son şampiyon Fenerbahçe Beko, Alman ekibi karşısında da galip gelerek yoluna emin adımlarla devam etmenin peşinde. Basketbolseverleri ekrana kilitleyecek Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılan konulardan. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ile maçtan son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Beko-Bayern Münih basketbol maçı canlı yayını ile iki takım arasındaki istatistikler...
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih karşılaşması için artık az bir süre kaldı. Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği zorlu mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Manuel (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Beko-Bayern Münih Euroleague maçından son gelişmeleri ve canlı yayın bilgilerini sizlere aktarıyoruz. İşte karşılaşmadan tüm detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında bu akşam (16 Ekim 2025) Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.
Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.
Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe Beko’da son durum:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 14 Ekim Cuma günü konuk ettiği Bayern Münih’e 69-93 mağlup olarak dördüncü maçlar sonunda bir galibiyette kaldı. Fenerbahçe Beko’da Wade Baldwin ve Bonzie Colson 12’şer, Devon Hall ise 10 sayı buldu.
Sarı-lacivertliler Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 12 Ekim Pazar günü konuk olduğu Karşıyaka’yı 87-73 mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Tarık Biberovic 14 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko’da Armando Bacot (ayak bileği sakatlığı), Brandon Boston Jr. (ayak bileği sakatlığı) ve Talen Horton-Tucker (kasık sakatlığı) bu maçta forma giyemeyecek.
Bayern Münih’te son durum:
Gordon Herbert tarafından çalıştırılan Bayern Münih’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: Xavier Rathan-Mayes, Justinian Jessup, Andreas Obst, Stefan Jovic, Justus Hollatz, Kamar Baldwin
Forvetler: Oscar Da Silva, Niels Giffey, Vladimir Lucic, Aleksa Radanov, Isiaha Mike
Pivotlar: Wenyen Gabriel, David McCormack, Johannes Voigtmann, Leon Kratzer, Elias Harris
Koç: Gordon Herbert
Bayern Münih, EuroLeague’de bu sezon oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 14 Ekim Salı günü konuk ettiği Emporio Armani Milan’ı 64-53 ile geçti. Bayern’de Vladimir Lucic 15, Andreas Obst 14, Kamar Baldwin 11 sayı üretti.
Alman ekibi, bu sezon Almanya Ligi’nde oynadığı üç maçı da kazandı. Bayern son olarak 12 Ekim Pazar günü konuk ettiği Bamberg’i 96-81 ile geçti. Bayern’de Andreas Obst 21, Isiaha Mike 20 sayı buldu.
Takım İstatistikleri - Hücum (Fenerbahçe Beko - Bayern Münih):
Atılan Sayı: 81.8 - 77.5
2 Sayı: %57.0 - %56.7
3 Sayı: %32.4 - %33.3
Serbest atış: %75.6 - %76.2
Ribaund: 33.0 - 31.0
Asist: 17.0 - 17.0
Top çalma: 5.3 - 6.3
Top kaybı: 14.0 - 11.0
Blok: 3.0 - 1.3
Takım İstatistikleri - Savunma (Fenerbahçe Beko - Bayern Münih):
Yenilen Sayı: 85.0 - 81.5
2 Sayı: %48.7 - %53.1
3 Sayı: %38.1 - %37.2
Serbest atış: %71.7 - %85.4
Ribaund: 38.0 - 33.0
Asist: 15.5 - 17.3
Top çalma: 7.8 - 5.0
Top kaybı: 14.0 - 12.5
Blok: 2.5 - 2.3
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Bayern Münih):
Sayı: Wade Baldwin IV 16.5 - Andreas Obst 15.0
Ribaund: Devon Hall 4.8 - Vladimir Lucic 4.0
Asist: Wade Baldwin IV 6.8 - Stefan Jovic 4.7
Top çalma: Nicolo Melli 1.8 - Wenyen Gabriel 1.3
Verimlilik: Wade Baldwin IV 18.0 - Andreas Obst 15.0
Geçmiş karşılaşmalar:
Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 14 galibiyet elde etti.
2024-25 - Normal sezon - Bayern Münih 77 - 89 Fenerbahçe Beko
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 87 - 76 Bayern Münih
2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 98 - 81 Bayern Münih
2023-24 - Normal sezon - Bayern Münih 67 - 76 Fenerbahçe Beko
2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 79 - 71 Bayern Münih
2022-23 - Normal sezon - Bayern Münih 62 - 74 Fenerbahçe Beko
2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 81 - 76 Bayern Münih
2021-22 - Normal sezon - Bayern Münih 71 - 63 Fenerbahçe Beko
2020-21 - Normal sezon - Bayern Münih 68 - 77 Fenerbahçe Beko
2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 71 - 75 Bayern Münih
2019-20 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 90 - 82 Bayern Münih
2018-19 - Normal sezon - Bayern Münih 90 - 86 Fenerbahçe Beko
2018-19 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 - 84 Bayern Münih
2015-16 - Normal sezon - Bayern Münih 67 - 84 Fenerbahçe
2015-16 - Normal sezon - Fenerbahçe 74 - 67 Bayern Münih
2014-15 - Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 87 - 81 Bayern Münih
2014-15 - Normal sezon - Bayern Münih 86 - 93 Fenerbahçe Ülker