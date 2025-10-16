Fenerbahçe Beko-Bayern Münih basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek? EuroLeague'de zorlu maç başlıyor

Bayern Münih’te son durum:





Gordon Herbert tarafından çalıştırılan Bayern Münih’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Xavier Rathan-Mayes, Justinian Jessup, Andreas Obst, Stefan Jovic, Justus Hollatz, Kamar Baldwin

Forvetler: Oscar Da Silva, Niels Giffey, Vladimir Lucic, Aleksa Radanov, Isiaha Mike

Pivotlar: Wenyen Gabriel, David McCormack, Johannes Voigtmann, Leon Kratzer, Elias Harris

Koç: Gordon Herbert





Bayern Münih, EuroLeague’de bu sezon oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 14 Ekim Salı günü konuk ettiği Emporio Armani Milan’ı 64-53 ile geçti. Bayern’de Vladimir Lucic 15, Andreas Obst 14, Kamar Baldwin 11 sayı üretti.





Alman ekibi, bu sezon Almanya Ligi’nde oynadığı üç maçı da kazandı. Bayern son olarak 12 Ekim Pazar günü konuk ettiği Bamberg’i 96-81 ile geçti. Bayern’de Andreas Obst 21, Isiaha Mike 20 sayı buldu.