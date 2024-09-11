Fenerbahçe Beko NBA yıldızını transfer etti

Fenerbahçe Beko, NBA’de bir dönem Orlando Magic ve San Antonio Spurs formaları giyen Kanadalı pivotu transfer etti. 31 yaşındaki yıldız ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Peki, Khem Birch kimdir, kaç yaşında, hangi takımlar oynadı? İşte detaylar.
Fenerbahçe Beko, Kanadalı pivot Khem Birch'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona’nın formasını giyen Kanadalı pivot Khem Birch (2.06, 1992) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı." denildi.
Khem Birch kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Khem Birch, 28 Eylül 1992 doğumlu Kanadalı profesyonel basketbol oyuncusudur. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan Birch, güçlü fiziği, ribaund becerileri ve savunmadaki etkinliği ile tanınır.
Lise yıllarında basketbol yetenekleri ile dikkat çekmeye başlayan Birch, basketbol kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek için liseyi tamamladıktan sonra NCAA seviyesine geçiş yaptı.
İlk olarak Pittsburgh Üniversitesi'nde forma giydi, ancak burada sadece bir sezon kaldıktan sonra UNLV (University of Nevada, Las Vegas)'a transfer oldu.
UNLV’de geçirdiği iki sezonda, özellikle savunma ve ribaund alanlarındaki performansıyla dikkat çekti.
Birch, 2014 yılında UNLV'den mezun olduktan sonra NBA draftına katıldı, ancak draft edilmedi. Ancak bu durum, onun profesyonel basketbol kariyerine engel olmadı.
Profesyonel Kariyeri
Gelişim Ligi ve Avrupa Dönemi (2014-2017):
Khem Birch, NBA'de draft edilmese de profesyonel kariyerine NBA Gelişim Ligi'nde başladı.
Burada gösterdiği performansla Avrupa'dan teklifler aldı ve 2015 yılında Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Olympiakos'a transfer oldu.
Olympiakos'ta oynadığı dönemde EuroLeague'de forma giydi ve savunma becerileri ile takımına önemli katkılar sağladı.
NBA Kariyeri (2017-2023):
Avrupa'daki başarılı dönemi sonrası Khem Birch, 2017 yılında Orlando Magic ile NBA'de kariyer yapma fırsatı buldu. Orlando Magic'te gösterdiği istikrarlı performansla NBA’de kalıcı hale geldi ve takımının rotasyonunun önemli bir parçası oldu.
Savunmadaki etkinliği, ribaundlarda sağladığı katkı ve takım oyuncusu kimliği ile dikkat çekti.
2021 yılında, Orlando Magic'ten ayrılarak Toronto Raptors ile sözleşme imzaladı. Toronto Raptors'ta da savunma odaklı oyununu sürdürdü ve Kanada kökenli bir oyuncu olarak ülkesinin NBA takımında forma giymesiyle büyük ilgi gördü.
San Antonio Spurs (2023-2024):
2023 yılında Birch, San Antonio Spurs ile sözleşme imzalayarak kariyerine burada devam etmeye başladı.
Spurs'te, genç oyunculara liderlik yaparak ve savunmadaki deneyimiyle takımın önemli parçalarından biri oldu.