Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Osimhen'in asisti damga vurdu!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2-0 önde kapatırken Victor Osimhen'in asisti sosyal medyayı salladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Galatasaray'da golleri 21. dakikada Livakovic (kk) ve 28. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Belçikalı yıldızın golünde asist Victor Osimhen'den geldi. Osimhen'in göğsüyle yaptığı asist sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Osimhen olağanüstü.. Çağlar, Tadic, Dzeko evinize dönün... İrfan Can bu takımda yedek oturamaz."
"Osimhen'e hasta oldum. O paslar, o indirmeler, o akıllı koşular nedir be abiciğim. Muazzam muazzammmm"
"Osimhen o kadar iyi topçu ki ilk yarı hiçbir şey yapmadan maçı 2 yaptı."
"Osimhen bu ligin çooook çoook üstünde... Çağlar'dan da stoper olmaz."