EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Osimhen'in asisti damga vurdu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Osimhen'in asisti damga vurdu!

21:0321/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2-0 önde kapatırken Victor Osimhen'in asisti sosyal medyayı salladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı.








Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.







Galatasaray'da golleri 21. dakikada Livakovic (kk) ve 28. dakikada Dries Mertens kaydetti.






Belçikalı yıldızın golünde asist Victor Osimhen'den geldi. Osimhen'in göğsüyle yaptığı asist sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlardan bazıları...




"Osimhen olağanüstü.. Çağlar, Tadic, Dzeko evinize dönün... İrfan Can bu takımda yedek oturamaz."



"Osimhen'e hasta oldum. O paslar, o indirmeler, o akıllı koşular nedir be abiciğim. Muazzam muazzammmm"



"Osimhen o kadar iyi topçu ki ilk yarı hiçbir şey yapmadan maçı 2 yaptı."



"Osimhen bu ligin çooook çoook üstünde... Çağlar'dan da stoper olmaz."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Victor Osimhen

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek ödemede perde açıldı: PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?