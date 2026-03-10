Fenerbahçe genç golcü için kesenin ağzını açtı: Chelsea’ye gitmemesi için 30 milyon euro verilecek

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için rotasını Almanya’ya çevirdi. Sarı lacivertli takımın, Almanya’dan Fisnik Asllani’yi kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.
Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemine Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani'yi aldığı iddia edildi
Kosovan Football'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Chelsea’nin de transferini oldukça istediği 23 yaşındaki forvet için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
Bu sezon 26 maçta 9 gol ve 8 asistle oynayan Asslani için 30 milyon Euroların konuşulduğu ifade edildi.