Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tartışılan adam

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertlilerin stoperi Jayden Oosterwolde'nin içinde olduğu iki pozisyon sosyal medyada büyük tepki gördü.
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısının son bölümüne doğru Jayden Osterwolde'nin rakibiyle topsuz alanda yaşadığı gerilim sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Topsuz alanda yaşanan gerilimin ardından rakibine vuran Osterwolde, hakem Ali Şansalan'dan uyarı aldı.
Sosyal medyada tartışma konusu haline gelen pozisyonla ilgili hakemin kartına başvurmamış olması tepki çekti.
Osterwolde ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonda da başroldeydi. Gençlerbirliği bu pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.
Başkent ekibinin oyuncuları, Ederson'dan seken topta rakibini düşüren Osterwolde'nin penaltı yaptığını iddia ederken VAR'dan bu pozisyon için uyarı gelmedi.
Pozisyonun bir diğer açısı.
Sosyal medyada Oosterwolde ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları.
Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'in yorumu.