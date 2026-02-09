Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tartışılan adam

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertlilerin stoperi Jayden Oosterwolde'nin içinde olduğu iki pozisyon sosyal medyada büyük tepki gördü.

1 /10 Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısının son bölümüne doğru Jayden Osterwolde'nin rakibiyle topsuz alanda yaşadığı gerilim sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

2 /10 Topsuz alanda yaşanan gerilimin ardından rakibine vuran Osterwolde, hakem Ali Şansalan'dan uyarı aldı.

3 /10 Sosyal medyada tartışma konusu haline gelen pozisyonla ilgili hakemin kartına başvurmamış olması tepki çekti.

4 /10 Osterwolde ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonda da başroldeydi. Gençlerbirliği bu pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

5 /10 Başkent ekibinin oyuncuları, Ederson'dan seken topta rakibini düşüren Osterwolde'nin penaltı yaptığını iddia ederken VAR'dan bu pozisyon için uyarı gelmedi.

6 /10 Pozisyonun bir diğer açısı.

