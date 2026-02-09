Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tartışılan adam

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tartışılan adam

21:449/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertlilerin stoperi Jayden Oosterwolde'nin içinde olduğu iki pozisyon sosyal medyada büyük tepki gördü.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısının son bölümüne doğru Jayden Osterwolde'nin rakibiyle topsuz alanda yaşadığı gerilim sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Topsuz alanda yaşanan gerilimin ardından rakibine vuran Osterwolde, hakem Ali Şansalan'dan uyarı aldı.

Sosyal medyada tartışma konusu haline gelen pozisyonla ilgili hakemin kartına başvurmamış olması tepki çekti.

Osterwolde ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonda da başroldeydi. Gençlerbirliği bu pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

Başkent ekibinin oyuncuları, Ederson'dan seken topta rakibini düşüren Osterwolde'nin penaltı yaptığını iddia ederken VAR'dan bu pozisyon için uyarı gelmedi.

Pozisyonun bir diğer açısı.

Sosyal medyada Oosterwolde ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları.

Sosyal medyada Oosterwolde ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları.

Sosyal medyada Oosterwolde ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları.

Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'in yorumu.

#Fenerbahçe
#Gençlerbirliği
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 geç başvuru ne zaman, ücreti farklı mı? YKS 2026 başvurusunda gerekli belgeler neler? Adım adım başvuru süreci