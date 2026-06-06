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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda tansiyon tavan yaptı: Ortalık karıştı, üyeler birbirine girdi!

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda tansiyon tavan yaptı: Ortalık karıştı, üyeler birbirine girdi!

11:066/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihi kırılma noktalarından biri olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Kadıköy'de çok gergin anlara sahne oluyor. Sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan ve milyonların gözünü çevirdiği dev organizasyonda, üyeler arasında çıkan tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Kongre salonunda tansiyon bir anda tavan yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bugün Kadıköy’de devam eden Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda üyeler arasında ciddi gerginlik yaşandı.


Kongre salonunda bir grup üye arasında itişme-kakışma ve arbede çıktı. Görüntülerde onlarca kişinin birbirine karıştığı, ellerin havada kalktığı ve fiziki müdahalelerin olduğu anlar net şekilde görülüyor.


Olay, genel kurulun idari maddelerinin görüşüldüğü sırada meydana geldi. Güvenlik görevlilerinin de müdahil olduğu gerginlik, bir süre kongre akışını olumsuz etkiledi.


Şekip Mosturoğlu: "D bloktaki durum çok kötü. 2018'de 2024'te ve 2025'te de yaşandı bu durum, engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız."

İşte o anlar...

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