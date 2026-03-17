Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinden dolayı ceza alacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin, Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu transferi sonrasında UEFA'nın soruşturma başlattığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu transfer nedeniyle ceza alabileceği iddia edilirken, konuyla ilgili eski yönetici Hakan Safi'den önemli bir açıklama geldi.
Fenerbahçe sezon başında Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’dan kadrosuna katmıştı.
Bu transferin bedelini, o dönemin yöneticisi Hakan Safi’nin karşılayacağı açıklanmıştı
Bu transfer sonrasında UEFA’nın sarı lacivertli kulüpten bir savunma istediği iddia edilmişti.
Hatta Fenerbahçe’nin de bu transfer nedeniyle ceza alabileceği iddia ediliyordu.
Konuyla ilgili Hakan Safi, Beyaz TV’ye şu açıklamaları yaptı
“Kerem Aktürkoğlu’yla ilgili iki hafta önce UEFA’nın istemiş olduğu bilgi notlarını biz federasyonla konuşup ilgili yerlere verdik ve bizim için konu kapanmıştır.”
“Ne ben, ne Fenerbahçe ne de Kerem hiç kimsenin böyle bir cezalık durumu da yok.”