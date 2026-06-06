Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en kritik virajlarından biri olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için geri sayım bitti. Sarı-lacivertli camianın yeni başkanını ve yönetim kurulunu belirleyeceği tarihi kongre, bugün resmen kapılarını açıyor. Kadıköy'de büyük bir hareketlilik yaşanırken, ekran başındaki milyonlarca taraftar ve kongre üyesi "Fenerbahçe seçimi saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

1 /5 Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu saat kaçta? Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da başlıyor. Genel Kurul, iki gün sürecek ve yarın 7 Haziran Pazar günü de devam edecek. Toplantı Kadıköy’de Ülker Stadyumu bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak.



2 /5 Bugün idari gündem maddelerinin görüşüleceği ve başkan adaylarının konuşma yapacağı ilk gün gerçekleşecek. Yarın ise saat 10.00 ile 17.00 arasında oy kullanma işlemi yapılacak, ardından oyların sayımı ve sonuçların açıklanması yapılacak.



3 /5 Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu saat kaçta, hangi kanalda?

Genel Kurul’un canlı yayını FB TV üzerinden kesintisiz olarak yayınlanacak. Yayın sabah 09.45’te başlayacak. Hem televizyon hem de dijital platformlardan (YouTube ve resmi internet sitesi) takip edilebilecek.



4 /5 İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için bu genel kurul çoğunluk aranmaksızın yapılıyor. Oy kullanacak üyelerin aidat borçlarını kontrol etmeleri ve giriş kartlarını sabah 09.00’dan itibaren almaları gerekiyor.

