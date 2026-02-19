UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam saat 20.45’te evinde Nottingham Forest’i konuk ediyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.
Bu turu geçen takım, bir sonraki aşamada Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanya ekibi Real Betis ile eşleşecek. Fenerbahçe’de Nottingham Forest maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise maç kadrosunda yer alacak.
Fenerbahçe'de Nottingham Forest karşılaşması öncesinde iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, yarınki maçta kart görmeleri hâlinde 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.
Konuk Nottingham Forest ise Premier Lig’de düşme hattının bir basamak üzerinde, 17. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak ligde Wolverhampton Wanderers ile golsüz berabere kaldı.
Nottingham’da teknik direktörlük görevine tanıdık bir isim getirildi. İki dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira, ilk maçında Kadıköy’de eski takımına karşı mücadele edecek.
Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında geride kalan 298 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşarken, 65 maçta rakipleriyle berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 419 gol gördü.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Neco Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Odoi, Jesus.
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST CANLI İZLE
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.