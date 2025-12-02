Fenerbahçe paylaşımları tepki çekmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun için açıklama geldi

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'un eski takımı Fenerbahçe'nin derbi maçını tribünden takip etmesi ve paylaşım yapması tepkilere neden olmuştu. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Recep Durul, tecrübeli oyuncuya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili soruya cevap verdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi tribünden takip eden Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun’a, yeşil-siyahlı taraftarlardan tepki gelmişti. Gelen tepkiler üzerine tecrübeli oyuncu derbiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını silmişti. Olayın ardından kulüp yönetiminin futbolcuya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu olmuştu.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yaşanan tartışmalarla ilgili En Kocaeli Gazetesi’ne açıklamalarda bulunarak futbolcuya ceza düşünmediklerini belirtti.
Durul, “Futbolcumuza herhangi bir yaptırımımız olmayacak. Nitekim izin günüydü ve kendisi maça giderek bunu değerlendirmiş. Televizyondan izlemekle stattan izlemenin bir farkı yok. Kaldı ki derbiyi pek çok futbolcu stattan takip ediyor” dedi.
Serdar Dursun’un Fenerbahçe geçmişi olduğunu, bunu saklamadığını hatırlatan Durul, “Kendisinin de Fenerbahçe ile bir geçmişi var ve bunu gizleyen birisi değil. Gizleyip içten içe hareket edenler de olabiliyor. Ancak Serdar profesyonel bir futbolcu ve sahaya bu duygusunu asla yansıtmıyor. Kocaelispor için savaşıyor. Nasıl mücadele ettiğine de herkes şahit” ifadelerini kullandı.
Recep Durul, hatanın sosyal medya paylaşımından ibaret olduğunu belirterek futbolcuyu kaybetmenin doğru olmayacağını söyledi. Durul, “Bir kere bu hata yapıldı diye futbolcumuzu kaybedemeyiz. Kaldı ki o da izinden döndüğünde konuşuruz ve özür dilenmesi gerekiyorsa elbette dileyecektir. Maçın atmosferinden dolayı yapılmış bir sosyal medya paylaşımı üzerinden yüklenmek, ceza vermek doğru değil” diye konuştu.
Teknik direktör Selçuk İnan ile birlikte gerekli uyarıların yapılacağını belirten başkan, konunun büyütülmemesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı:
“Biz de Selçuk hocamız da bu konuda kendisine gereken ikazı yaparız. Kocaelispor, ligin en güçlü ekiplerinden biri ve bu tarz tartışmalarla enerjimizi kaybetmemeliyiz. Futbolcunun kadro dışı kalmasını gerektirecek bir durum da yok.”
Durul, kulüp üzerinde algı oluşturulmak isteyenlerin olduğunu belirterek, “Üzerimizde oluşturulmaya çalışılan bir algı var. Algı peşinde koşanların ekmeğinin üzerine yağ sürmek doğru değil. Futbolcumuzun da bugünden sonra formasını giydiği kulübümüzün büyüklüğüne göre davranması daha uygun olacaktır” dedi.