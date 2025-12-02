Fenerbahçe paylaşımları tepki çekmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun için açıklama geldi

Serdar Dursun’un Fenerbahçe geçmişi olduğunu, bunu saklamadığını hatırlatan Durul, “Kendisinin de Fenerbahçe ile bir geçmişi var ve bunu gizleyen birisi değil. Gizleyip içten içe hareket edenler de olabiliyor. Ancak Serdar profesyonel bir futbolcu ve sahaya bu duygusunu asla yansıtmıyor. Kocaelispor için savaşıyor. Nasıl mücadele ettiğine de herkes şahit” ifadelerini kullandı.