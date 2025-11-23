Yeni Şafak
Fenerbahçe Rize'de kazandı: Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

22:1323/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Fenerbahçe, Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler lig tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

İlk 15 dakikada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi hata yapmadı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 55 ile 65. dakikada Marco Asensio (2), 55. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Youssef En-Nesyri ve 88. dakikada Archie Brown kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler lig tarihinde bir ilki yaşamış oldu. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üst üste iki deplasman maçını 2+ farkla yenik duruma düşmesine rağmen kazanan ilk takım oldu. (Beşiktaş: 2-3)

#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Domenico Tedesco
