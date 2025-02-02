Fenerbahçe - Rizespor maçında sarı-lacivertli taraftarları çıldırtan istatistik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımın mücadelede elde ettiği istatistik, taraftarı adeta çıldırttı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Lig ikincisi Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Zorlu mücadelede Fenerbahçe'nin tam 4 şutu direkten dönerken başta statta olmak üzere sosyal medyadaki taraftarlar adeta çılgına döndü.
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon, direkten dönen top istatistiği dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertlilerin şu ana kadar tam 15 topu direkten döndü.