Fenerbahçe transfere kaynak buldu! En-Nesyri için çılgın teklif

Sezon başında renklerine bağladığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri'de beklediği performansını bulamayan Fenerbahçe'ye, müjdeli haber geldi. Tecrübeli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe yapılacak teklif ortaya çıktı.
19.5 milyon Euroluk bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri için Al Nassr iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Al Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh'in En-Nesyri transferini yalanladığı iddia edilmişti ancak Suudi Arabistan ekibinin, Faslı golcünün hala peşinde olduğu aktarıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Al Nassr'ın En-Nesyri için planladığı 35 milyon Euro'luk teklifi resmiyete dökmeye karar verdiği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transfere onay vermesi durumunda En-Nesyri elden çıkarılacak ve sarı-lacivertlilerin en pahalı satışı olacak.
Bu satış sonrası Fenerbahçe, Talisca'nın yanı sıra stoper, forvet ve bek transferleri için yıldız isimleri kadrosuna katabileceği bir bütçe oluşturabilecek.
En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 24 maçta forma giydi.
27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.