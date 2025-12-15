Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Kanarya'da bu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte maçla ilgili detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4 golle devirerek gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler, ligde de kazanıp hem iki maçlık galibiyet hasretini bitirmek hem de taraftarının önünde şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor.
ALVAREZ VE BROWN'A UYARI
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile Archie Brown, bugünkü müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isim sarı kart görmesi halinde Eyüpspor maçında oynayamayacak. Tedesco oyuncuları kart konusunda uyardı.
4 EKSİK VAR
Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut.