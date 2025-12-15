Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4 golle devirerek gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler, ligde de kazanıp hem iki maçlık galibiyet hasretini bitirmek hem de taraftarının önünde şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor.