Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk maçında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı konuk ediyor. 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumun’da saat 19.45’te oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Peki, Fenerbahçe’de Union maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /15 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

2 /15 Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.



3 /15 Kulüp tarihinde Union Saint-Gilloise ile ikinci kez eşleşen Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı.



4 /15 Belçika takımlarını konuk ettiği beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (2G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada Union Saint-Gilloise karşısında aldı (Mart 2024).

5 /15 Avrupa kupalarında çıktığı son iki maçı kaybeden Union Saint-Gilloise (vs Slavia Prag), bu turnuvalarda üst üste üç mağlubiyet aldığı son süreci Ekim 1964’te yaşadı.

6 /15 UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 19 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (12G 6B), son dört karşılaşmanın üçünden galip ayrıldı (1B).



7 /15 Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 16 maçın sadece dördünü kaybetti (7G 5B) ancak dış sahadaki son beş karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (3B 2M).



8 /15 Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında boy gösterdiği son beş sezonun dördünde ilk iç saha maçını kazanan Fenerbahçe (1M), bu şekilde tek yenilgisini 2021/22 Avrupa Ligi gruplarında Olympiakos karşısında aldı.

9 /15 Avrupa kupalarında ilk maçına çıktığı 20 Şubat 2020’den bu yana bu turnuvalarda Youssef En-Nesyri’den (16) daha fazla gol atan sadece iki Afrikalı oyuncu bulunuyor: Mohamed Salah (27) & Pierre-Emerick Aubameyang (18).

10 /15 Geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe orta sahası Sebastian Szymanski’den (4) daha fazla asist yapan tek oyuncu Fares Chaibi’ydi (6).

11 /15 Union Saint-Gilloise forması giyen Mathias Rasmussen, Avrupa kupaları kariyerindeki tek deplasman golünü geçen sezon Fenerbahçe karşısında kaydetti (Nisan 2024).

12 /15 Bu sezon düzenlenen üç UEFA turnuvasının tarihinde (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) Carlo Ancelotti’nin (120) ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör Jose Mourinho (117).

13 /15 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.



14 /15 FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER FENERBAHÇE 40 Dominik Livakovic 4 Çağlar Söyüncü 6 Alexander Djiku 16 Mert Müldür 24 Jayden Oosterwolde 5 İsmail Yüksek 10 Dusan Tadic 13 Fred 53 Sebastian Szymanski 9 Edin Dzeko 97 Allan Saint-Maximin







