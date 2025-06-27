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Fenerbahçe Victor Osimhen için devreye girdi: En yüksek teklifi yaptı

Fenerbahçe Victor Osimhen için devreye girdi: En yüksek teklifi yaptı

Haber Merkezi
20:0727/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp dünyaca ünlü isimlerle görüşmeler yapıyor.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için devreye girdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan, Galatasaray ve Avrupa'dan ciddi talipleri olan golcü oyuncu için Fenerbahçe de Napoli'nin kapısını çaldı.

Ekol TV'nin son dakika olarak geçtiği haber şu şekilde:

"Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi."

"Şu ana kadar Napoli’ye en yüksek teklifi yapan kulüp Fenerbahçe."

Napoli'nin Osimhen için 75 milyon euro bonservis bedeli istediği biliniyor.

Osimhen daha önce Suudi Arabistan'dan gelen 40+5 milyon euroluk maaş teklifini reddetmişti.

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