Fenerbahçe yıllardır aradığı orta saha oyuncusunu buldu

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden orta saha oyuncusu arayışı son bulmak üzere. Sarı Lacivertliler, Fred'in yokluğunda oynayabilecek ve yine ona partner olabilecek bir oyuncuyu İngiltere'de buldu.

1 / 8 Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden orta saha oyuncusu arayışı son bulmak üzere. Sarı Lacivertliler, Fred'in yokluğunda oynayabilecek ve yine ona partner olabilecek bir oyuncuyu İngiltere'de buldu.

2 / 8 Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertlilerin listesinde yer alan orta saha oyuncularından Sander Berge ismine onay verdi.

3 / 8 Burnley takımının en etkili oyuncularından biri olan Sander Berge'nin de Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

4 / 8 Sander Berge geçtiğimiz yaz transfer dönemi başında Sheffield United'dan Burnley'e transfer olmuştu. Bu transfer için yaklaşık 14 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

5 / 8 Burnley'in Luton Town'u mağlup ettiği 4-1'lik maçta Sander Berge maç kadrosunda yer almadı.

6 / 8 Norveç Milli Takım oyuncusu Berge'nin transferiyle ilgili görüşmelerin son aşamaya geldiği ve futbolcunun bu nedenle kadroya alınmadığı belirtiliyor.

7 / 8 Sander Berge, 2020 yılından bu yana İngiltere'de forma giyiyor.