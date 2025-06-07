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Fenerbahçe'de 5 yıldız veda ediyor: 'Mourinho varsa biz yokuz'

Fenerbahçe'de 5 yıldız veda ediyor: 'Mourinho varsa biz yokuz'

Haber Merkezi
10:207/06/2025, Saturday
G: 7/06/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aynı zamanda gidecek oyuncuları da belirlemeye çalışıyor. Teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı sarı laciverli kulüpte, bazı oyuncuların, 'Mourinho varsa biz yokuz' dediği iddia edildi.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da sarı lacivertli takımda büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği de merak konusu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, İngiltere'ye giderek Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bu görüşme sonrasında alınacak karara göre Mourinho'nun durumu netlik kazanacak.

Teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı sarı lacivertli kulüpte, bazı oyuncuların, 'Mourinho varsa biz yokuz' dediği iddia edildi.

Gazeteci İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Jose Mourinho takımda kalırsa, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Cenk Tosun ve Levent Mercan gibi oyuncuların kendilerine gelen teklifleri değerlendirme ihtimali bir hayli yüksek.

Ayrıca bu oyuncuların dışında Livakovic'in de sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

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