Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran 'ilk kez açıklıyorum' diyerek camiaya veda etti

Fenerbahçe'de seçim mesaisi sürerken mevcut başkan Sadettin Saran, camiaya veda etti. Kürsüden kongre üyelerine seslenen Saran, 'ilk kez açıklıyorum' diyerek flaş bir detay verdi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı sürerken mevcut başkan Sadettin Saran, kürsüden kongre üyelerine seslendi. Saran, seçim kararını şampiyon olsalar da alacaklarını belirterek şunları dile getirdi:
"62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Camiadan gördüğüm destek ve sevgi beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamak istedim."
"Bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya bir sonucun kararı değil. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutmak kararıydı."
"Umarım göreve gelecek başkanımız bizden daha iyisini yapar. Çünkü hepimizin isteği aynı; Fenerbahçe'nin şampiyon olması."