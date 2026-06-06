Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran 'ilk kez açıklıyorum' diyerek camiaya veda etti

"62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Camiadan gördüğüm destek ve sevgi beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamak istedim."