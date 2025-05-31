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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Yıldız isim maç sonu röportajda veda etti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Yıldız isim maç sonu röportajda veda etti

18:2931/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe sezonun son maçında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, verdiği röportajda takıma veda etti.

Trendyol Süper Lig son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve sezonu galibiyetle tamamladı.

Üç puanı getiren golleri İrfan Can Kahveci ile Youssef En-Nesyri attı.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Milan Skriniar, takımdan ayrılacağını duyurdu ve taraftarlara veda etti.

'Kendimi gururlu hissettirdi'

"Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi."

'Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım'

"Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım."

#Fenerbahçe
#TÜMOSAN Konyaspor
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