Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Yıldız isim maç sonu röportajda veda etti

'Kendimi gururlu hissettirdi'

"Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi."