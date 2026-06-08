Fenerbahçe'de devir teslim bitti: Sadettin Saran'ın ekibi Aziz Yıldırım'a o 4 dünya yıldızını bıraktı...

"İKİ BAŞKAN ADAYIYLA DA GÖRÜŞTÜM"

Seçim sürecinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile bir araya geldiklerini söyleyen Ertan Torunoğulları, "İki başkan adayı da beni çağırdılar. Gitti, sohbet ettik. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendileriyle paylaştık. Onlar da onun üzerine bir çalışma yapacaklar" diye konuştu.



