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Fenerbahçe'de devir teslim bitti: Sadettin Saran'ın ekibi Aziz Yıldırım'a o 4 dünya yıldızını bıraktı...

Fenerbahçe'de devir teslim bitti: Sadettin Saran'ın ekibi Aziz Yıldırım'a o 4 dünya yıldızını bıraktı...

10:338/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün dün gerçekleştirilen tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla sarı-lacivertli camiada yepyeni bir dönem başladı. 17.245 oyla rekor kırarak başkan seçilen Yıldırım’ın ilk hamlesi Vedat Muriqi olurken, kulübün eski yönetiminden tüm transfer piyasasını sarsacak bir itiraf geldi.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım, başkan seçilirken, sarı lacivertlilerde gözler yapılacak transferlere çevrildi. Mevcut başkan Sadettin Saran yönetiminde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Ertan Torunoğulları ise bu konuda önemli açıklamalar yaptı.


"4 FUTBOLCUYLA ANLAŞTIK"

 

HT Spor'a konuşan Torunoğulları, gelecek sezonun kadro planlaması için yaptıkları çalışmaları yeni yönetime sunduklarını belirtti ve bu süreçte 4 süreçte anlaşma sağladıklarını dile getirdi. Sarı lacivertli yönetici "Biz 4 futbolcuyla anlaşmıştık. Haziran ayında kampa katılacaklardı. Yani bütün çalışmamız o yöndeydi." ifadelerini kullandı.


"İKİ BAŞKAN ADAYIYLA DA GÖRÜŞTÜM"

 

Seçim sürecinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile bir araya geldiklerini söyleyen Ertan Torunoğulları, "İki başkan adayı da beni çağırdılar. Gitti, sohbet ettik. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendileriyle paylaştık. Onlar da onun üzerine bir çalışma yapacaklar" diye konuştu.


"SANTRFOR, SOL STOPER, SOL BEK..."

 

Anlaştıkları futbolcuların isimlerini vermese de mevkilerine dair detay veren Torunoğulları, "Santrfor, sol stoper ve sol bek... 4 tane arkadaşımızla anlaşmıştık" dedi.


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