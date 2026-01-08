Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de flaş karar! İkinci kaptan olacak

Fenerbahçe'de flaş karar! İkinci kaptan olacak

10:598/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'dan ciddi tekliflerin geldiği yıldız ismi ikinci kaptan yapma kararı aldı.

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde çalışmalarını yürüten ekip, dış transfer kadar iç transfere de önem veriyor.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran'ın yönetimi, hem sportif planlama hem de takım içi dengeyi gözeterek takımın önemli futbolcularından olarak görülen İsmail Yüksek hakkında da kararını verdi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, orta sahadaki istikrarı ve yerli rotasyonunun omurgası açısından büyük önem taşıyan İsmail Yüksek için Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden kulüp, İsmail Yüksek'i sadece bir rotasyon oyuncusu olarak değil, takımın lider figürlerinden biri olarak konumlandırıyor.

Bu doğrultuda 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki dönemde ikinci kaptan olarak görevine devam etmesi planlanıyor. Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve yerli statüsünde olması, bu kararda belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Bu doğrultuda 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki dönemde ikinci kaptan olarak görevine devam etmesi planlanıyor. Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve yerli statüsünde olması, bu kararda belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tunceli TOKİ kurasına hak kazananlar ile geçersiz başvurular belli oldu mu? TOKİ Tunceli kura katılım listesi sorgulama