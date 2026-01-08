Fenerbahçe'de flaş karar! İkinci kaptan olacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'dan ciddi tekliflerin geldiği yıldız ismi ikinci kaptan yapma kararı aldı.
Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde çalışmalarını yürüten ekip, dış transfer kadar iç transfere de önem veriyor.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran'ın yönetimi, hem sportif planlama hem de takım içi dengeyi gözeterek takımın önemli futbolcularından olarak görülen İsmail Yüksek hakkında da kararını verdi.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, orta sahadaki istikrarı ve yerli rotasyonunun omurgası açısından büyük önem taşıyan İsmail Yüksek için Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden kulüp, İsmail Yüksek'i sadece bir rotasyon oyuncusu olarak değil, takımın lider figürlerinden biri olarak konumlandırıyor.
Bu doğrultuda 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki dönemde ikinci kaptan olarak görevine devam etmesi planlanıyor. Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve yerli statüsünde olması, bu kararda belirleyici unsurlar arasında yer aldı.
