Fenerbahçe'de Fred'e talip var: Ülkesine dönebilir

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncularından Fred için Güney Amerika’dan dikkat çeken bir girişim geldi.
Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketlenirken, orta saha oyuncusu Fred için Brezilya’dan resmi temaslar başladı.
Atletico Mineiro’nun, tecrübeli futbolcu için girişimde bulunduğu öğrenildi.
Brezilya basınından Guilherme Frossard’ın aktardığı bilgilere göre Atletico Mineiro, Fred transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
Kulübün, orta sahaya liderlik edecek bir isim aradığı ve bu nedenle rotasını Avrupa’ya çevirdiği ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetiminin, sportif planlama doğrultusunda süreci değerlendirdiği belirtiliyor.