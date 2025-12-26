Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Fred'e talip var: Ülkesine dönebilir

Fenerbahçe'de Fred'e talip var: Ülkesine dönebilir

Haber Merkezi
16:0526/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncularından Fred için Güney Amerika’dan dikkat çeken bir girişim geldi.

Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketlenirken, orta saha oyuncusu Fred için Brezilya’dan resmi temaslar başladı.

Atletico Mineiro’nun, tecrübeli futbolcu için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Brezilya basınından Guilherme Frossard’ın aktardığı bilgilere göre Atletico Mineiro, Fred transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Kulübün, orta sahaya liderlik edecek bir isim aradığı ve bu nedenle rotasını Avrupa’ya çevirdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, sportif planlama doğrultusunda süreci değerlendirdiği belirtiliyor.

#Fenerbahçe
#Fred
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem konut kurası çekiliş sonuçları: 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimi yapılıyor