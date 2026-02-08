Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçında 5 eksik! Bir isim de sınırda

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımda 5 eksik var. Ayrıca bir isim de Trabzonspor derbisi öncesi ceza sınırında. İşte detaylar...

1 /6 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

2 /6 Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

3 /6 Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.



4 /6 Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

5 /6 Kerem Aktürkoğlu kart sınırında

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi. Kerem, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

