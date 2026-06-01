Fenerbahçe'de gündem olan iddia: İki milli yıldızla anlaşma sağlandı

11:001/06/2026, Pazartesi
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin seçim öncesi işaret ettiği iki yıldız transferle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerin, A Milli Takım’ın kaptanları arasında yer alan iki tecrübeli futbolcu olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer vaatleri tartışılmaya devam ediyor.

Başkan adayı Hakan Safi, yaptığı açıklamada iki yerli milli oyuncu ve birkaç dünya yıldızını kadroya katmayı hedeflediklerini söylemişti. Bu açıklamanın ardından söz konusu isimlerin kim olduğu merak edilirken, spor kamuoyunda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Muhabir Beril Böke, YouTube kanalı 10 Numara'da yaptığı değerlendirmede, Safi'nin bahsettiği iki milli futbolcunun Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu olduğunu ileri sürdü.

Böke açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Hakan Safi’nin bahsettiği iki milli oyuncu; Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu. Bu iki isimle anlaşıldı. Seçimin kazanılması halinde, milli takımının 1. ve 2. kaptanın Fenerbahçe forması giyecek olması Fenerbahçe’ye ayrı bir karakter kazandırır."

