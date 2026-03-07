Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de bir yandan zirve mücadelesi sürerken bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun ilk vedası şimdiden belli oldu. İşte ayrıntılar...
Ara transfer döneminde N'Golo Kante'nin gelişiyle orta sahasını daha da güçlendiren sarı-lacivertlilerde, bu takviye dolayısıyla yeni sezonda düşünülmeyen isimler var.
Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelişi sonrası kendisine kulüp bulması istenen ve transferin son günlerinde takımdan ayrılamayan Fred'in geleceği hakkında dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.
A Spor'un Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard'dan aktardığı habere göre Fred, on yıldan uzun bir sürenin ardından Güney Amerika futboluna geri dönebilir.
33 yaşındaki oyuncunun altyapısında da forma giydiği Atletico Mineiro, deneyimli ismi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde, henüz kesin bir anlaşma sağlanmasa da görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor. Ara transfer döneminde de Fred için hamle yapan Mineiro, anlaşma sağlayamamıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta görev alan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.