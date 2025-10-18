Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Salondan çıkarıldılar

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma yaşandı. Yıldırım’ın Akın’a yönelik çıkışması sonrası, kongre üyeleri arasında da gerginlik çıktı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Eski başkanların konuşmalarının ardından kürsüye gelen önceki dönem yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın’ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı.
Hamdi Akın'ın "Kayışdağı'ndaki arazi için başkan (Aziz Yıldırım) '70 milyon euro' dedi. euro-dolar fark etmez, 60 versin hemen verelim" ifadelerini kullanmasına Aziz Yıldırım tepki gösterdi.
Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım yerinden kalkarak "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan" demesi üzerine Hamdi Akın da "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil" yanıtını verdi.
Aziz Yıldırım’ın, Hamdi Akın’a yönelik çıkışması sonrası salonda bulunan iki üye arasında da tartışma çıktı.
İki üye birbirinin üzerine yürüyüp hakaret etti.
Ardından diğer üyelerin ve Başkan Sadettin Saran’ın araya girmesiyle tartışma sona erdi.
Daha sonra iki üye de salondan çıkarıldı.