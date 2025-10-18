Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Salondan çıkarıldılar

Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Salondan çıkarıldılar

14:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
DHA
IHA
AA
Sonraki haber

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma yaşandı. Yıldırım’ın Akın’a yönelik çıkışması sonrası, kongre üyeleri arasında da gerginlik çıktı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Eski başkanların konuşmalarının ardından kürsüye gelen önceki dönem yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın’ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. 

Hamdi Akın'ın "Kayışdağı'ndaki arazi için başkan (Aziz Yıldırım) '70 milyon euro' dedi. euro-dolar fark etmez, 60 versin hemen verelim" ifadelerini kullanmasına Aziz Yıldırım tepki gösterdi.

Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım yerinden kalkarak "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan" demesi üzerine Hamdi Akın da "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil" yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım’ın, Hamdi Akın’a yönelik çıkışması sonrası salonda bulunan iki üye arasında da tartışma çıktı.

İki üye birbirinin üzerine yürüyüp hakaret etti. 

Ardından diğer üyelerin ve Başkan Sadettin Saran’ın araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Daha sonra iki üye de salondan çıkarıldı.

#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Hamdi Akın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik Meclis açıklamaları son durum: 2000-2008 arası sigortalılara erken emeklilik var mı?