Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Geçici başkan mı geliyor?

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Geçici başkan mı geliyor?

24/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
<p>Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.</p>
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarın adliyeye sevk edilecek olan Saran ile ilgili süreci yakından takip eden Fenerbahçe Yönetim Kurulu acil bir şekilde toplandı.

Yarın adliyeye sevk edilecek olan Saran'ın tutuklanma ihtimaline karşılık Fenerbahçe Yönetim Kurulu acil şekilde toplandı.

Gün içerisinde başkanlarına destek açıklaması yapan Fenerbahçe Kulübü, olumsuz gelişmelerin yaşanması halinde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini belirleyecek.

Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe camiasında yapılacak ilk hamle ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Saran ile ilgili olumsuz bir sürecin yaşanması halinde Şekip Mosturoğlu geçici başkanlık görevini yürütecek.

Şekip Mosturoğlu, eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde öne çıkan isimlerden biriydi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran henüz ceza almadı. Ancak suçun kesinleşmesi halinde başkanın kulüp üyeliği tehlikeye girebilir.

Bu durumda Saran, kulüp içerisinde disipline sevk edilecek.

