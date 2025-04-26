Fenerbahçe'de Talisca Alex de Souza'yı yakaladı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol atan Talisca, Alex de Souza'yı o istatistikte yakaladı.

1 /6 Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

2 /6 Mücadeleyi Fenerbahçe, 4 dakikada bulduğu 3 golle, 3-1 kazandı.

3 /6 Fenerbahçe'nin ilk golünü penaltıdan Talisca kaydetti.

4 /6 Talisca, bu golle Alex de Souza'yı o istatistikte yakaladı.

5 /6 Opta verilerine göre; Anderson Talisca, 2000-01 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 5 maç üst üste gol atan 6. oyuncu oldu.