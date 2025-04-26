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Fenerbahçe'de Talisca Alex de Souza'yı yakaladı

Fenerbahçe'de Talisca Alex de Souza'yı yakaladı

Haber Merkezi
21:1826/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol atan Talisca, Alex de Souza'yı o istatistikte yakaladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Mücadeleyi Fenerbahçe, 4 dakikada bulduğu 3 golle, 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin ilk golünü penaltıdan Talisca kaydetti. 

Talisca, bu golle Alex de Souza'yı o istatistikte yakaladı.

Opta verilerine göre; Anderson Talisca, 2000-01 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 5 maç üst üste gol atan 6. oyuncu oldu.

O oyuncular şu şekilde:


Talisca

Edin Dzeko

Enner Valencia

Moussa Sow

Alex de Souza

Pierre van Hooijdonk

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