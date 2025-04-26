Fenerbahçe'de Talisca Alex de Souza'yı yakaladı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol atan Talisca, Alex de Souza'yı o istatistikte yakaladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe, 4 dakikada bulduğu 3 golle, 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin ilk golünü penaltıdan Talisca kaydetti.
Talisca, bu golle Alex de Souza'yı o istatistikte yakaladı.
Opta verilerine göre; Anderson Talisca, 2000-01 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 5 maç üst üste gol atan 6. oyuncu oldu.
O oyuncular şu şekilde:
Talisca
Edin Dzeko
Enner Valencia
Moussa Sow
Alex de Souza
Pierre van Hooijdonk