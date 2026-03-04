Yeni Şafak
Fenerbahçe’de Tedesco kararı iptal edildi

4/03/2026
G: 4/03/2026, среда
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ile sözleşme uzatma planını sezon sonuna erteledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Trabzon deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyet sonrası büyük övgü toplamış, 2027’de sona erecek sözleşmesinin uzatılması gündeme gelmişti.

Ancak UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet sürecin seyrini değiştirdi. Ligdeki Kasımpaşa ve Antalya beraberlikleri ile Avrupa’ya veda edilmesi camiada soru işaretlerine neden oldu.

Sabah’ın haberine göre, Avrupa’dan teklif aldığı konuşulan Tedesco’nun sözleşmesinin uzatılması şimdilik askıya alındı. Sarı-lacivertli yönetim, ligde şampiyonluk ve kupada başarı gelmesi halinde genç teknik adamla yeniden masaya oturacak.

Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 21 Süper Lig maçında 13 galibiyet ve 8 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı. İtalyan çalıştırıcı ligde 2,24 puan ortalaması yakaladı.

Son haftalarda oyuncu tercihleri tartışılan 40 yaşındaki teknik adam, hastalığı nedeniyle Antalya deplasmanında takımın başında yer alamadı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Süper Lig
