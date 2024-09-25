EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı öncesi sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı öncesi sürpriz ayrılık

14:3325/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte flaş bir ayrılık yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.


Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan antrenör Michele Salzarulo, görevinden ayrıldı.


Michele Salzarulo, sarı-lacivertli kulüpte analiz sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Fanatik'in aktardığına göre; İtalyan basınından II Romanista'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:




"Roma Teknik Direktörü Ivan Juric'in antrenör kadrosu tanıdık bir yüzle genişledi. Maç Analisti Michele Salzarulo, Roma'ya dönüyor ve Ivan Juric ile yeniden bir araya geliyor. Hırvat teknik adam, Hellas Verona'da iki yıl boyunca birlikte çalıştığı Michele Salzarulo'yu geri aldı."

Deneyimli bir maç analisti olan Salzarulo daha önce Jose Mourinho'nun Roma'daki görevi sırasında üç yıl boyunca İtalya'nın başkentinde çalışmıştı.

#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
#Jose Mourinho
#Michele Salzarulo

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?