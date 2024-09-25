Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı öncesi sürpriz ayrılık

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte flaş bir ayrılık yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan antrenör Michele Salzarulo, görevinden ayrıldı.
Michele Salzarulo, sarı-lacivertli kulüpte analiz sorumlusu olarak görev yapıyordu.
Fanatik'in aktardığına göre; İtalyan basınından II Romanista'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:
"Roma Teknik Direktörü Ivan Juric'in antrenör kadrosu tanıdık bir yüzle genişledi. Maç Analisti Michele Salzarulo, Roma'ya dönüyor ve Ivan Juric ile yeniden bir araya geliyor. Hırvat teknik adam, Hellas Verona'da iki yıl boyunca birlikte çalıştığı Michele Salzarulo'yu geri aldı."
Deneyimli bir maç analisti olan Salzarulo daha önce Jose Mourinho'nun Roma'daki görevi sırasında üç yıl boyunca İtalya'nın başkentinde çalışmıştı.