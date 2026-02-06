Fenerbahçe'de yeni transfer UEFA listesinin dışında kaldı

Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferin son günü için dikkat çekici sözler sarf eden genç teknik adam, UEFA listesinde kalan ismi de duyurdu.
UEFA listesi hakkında da bilgi veren Tedesco, devre arasında yapılan transfer hamlelerinden Musaba'nın yeni liste içerisinde olmadığını açıkladı. Öte yandan Mert Günok da kadroda olamayacak isimlerden.
Samsunspor'dan transfer edildikten sonra Fenerbahçe'de iyi oyunlar sergileyen Musaba'nın UEFA listesinde olmaması sarı lacivertli taraftarları üzdü.
Tedesco, konuyla ilgili şunları söyledi;
"Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem."
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İngliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşmişti.
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yeni transferler Kante, Guendouzi ve Sidiki Cheriff yer alacak.
Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılığı sonrasında takımda forvet eksikliği yaşanırken Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'e büyük iş düşecek.