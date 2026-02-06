Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de yeni transfer UEFA listesinin dışında kaldı

Fenerbahçe'de yeni transfer UEFA listesinin dışında kaldı

00:166/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Erzurumspor maçından sonra önemli mesajlar verdi. Tedesco, kazandıkları için mutlu olduğunu söylerken takımının transferin son gününde golcü almak için her şeyi deneyeceğini söyledi.</p>
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Erzurumspor maçından sonra önemli mesajlar verdi. Tedesco, kazandıkları için mutlu olduğunu söylerken takımının transferin son gününde golcü almak için her şeyi deneyeceğini söyledi.

Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferin son günü için dikkat çekici sözler sarf eden genç teknik adam, UEFA listesinde kalan ismi de duyurdu.

UEFA listesi hakkında da bilgi veren Tedesco, devre arasında yapılan transfer hamlelerinden Musaba'nın yeni liste içerisinde olmadığını açıkladı. Öte yandan Mert Günok da kadroda olamayacak isimlerden.

Samsunspor'dan transfer edildikten sonra Fenerbahçe'de iyi oyunlar sergileyen Musaba'nın UEFA listesinde olmaması sarı lacivertli taraftarları üzdü.

Tedesco, konuyla ilgili şunları söyledi;


"Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İngliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşmişti.

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yeni transferler Kante, Guendouzi ve Sidiki Cheriff yer alacak.

Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılığı sonrasında takımda forvet eksikliği yaşanırken Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'e büyük iş düşecek.

#Fenerbahçe
#UEFA
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndaki puanı kaç? Fenerbahçe'nin gruptaki son maçı hangi takımla?