Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu yeni takımında yılın oyuncusu seçildi

Süper Lig'den ayrılan birçok futbolcunun yeni takımlarında yeniden yıldızlaştığına şahit olduk. Bu başarıyı gösteren oyuncular listesine bir kişi daha eklendi. O isim Fenerbahçe'de taraftarların tepkileriyle ayrılan bir isimdi. Şimdilerde ise kulübünün en büyük gözdesi...

1 /8 Krunic, Fenerbahçelilerin büyük beklenti duyduğu futbolcuların başında geliyordu. Birçok maçta takımına yeterli katkıyı sağlayamayan oyuncu, son dönemlerde tribünlerden tepki görmüştü.

2 /8 Krunic, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca 2024-2025 sezonunun başında Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu.

3 /8 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kızılyıldız'da adeta kendisini buldu. Sergilediği performansla takımının en sevilen ismi haline gelen Krunic, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

4 /8 Kızılyıldız'da geçirdiği başarılı 1 yılın ardından Krunic'e 2025 yılının en iyi futbolcusu ödülü verildi.

5 /8 Krunic, 2024'ün Ocak ayında Milan'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer edilmişti. Bosnalı futbolcunun bonservisi sezon sonunda 3.5 milyon Euro karşılığında alınmıştı.

6 /8 Krunic, Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştı. Bosnalı orta saha sadece 1 asist yapabilmişti.

7 /8 Krunic, Fenerbahçe'nin yakın tarihte transfer ettiği ve başarısızlıkla sonuçlanan transferleri arasında gösteriliyordu.