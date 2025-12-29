Yeni Şafak
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu yeni takımında yılın oyuncusu seçildi

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu yeni takımında yılın oyuncusu seçildi

29/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
<p>Fenerbahçe'ye İsmail Kartal döneminde transfer edilen Rade Krunic, sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamamış ve gönderilmişti.</p>
Fenerbahçe'ye İsmail Kartal döneminde transfer edilen Rade Krunic, sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamamış ve gönderilmişti.

Süper Lig'den ayrılan birçok futbolcunun yeni takımlarında yeniden yıldızlaştığına şahit olduk. Bu başarıyı gösteren oyuncular listesine bir kişi daha eklendi. O isim Fenerbahçe'de taraftarların tepkileriyle ayrılan bir isimdi. Şimdilerde ise kulübünün en büyük gözdesi...

Krunic, Fenerbahçelilerin büyük beklenti duyduğu futbolcuların başında geliyordu. Birçok maçta takımına yeterli katkıyı sağlayamayan oyuncu, son dönemlerde tribünlerden tepki görmüştü.

Krunic, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca 2024-2025 sezonunun başında Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kızılyıldız'da adeta kendisini buldu. Sergilediği performansla takımının en sevilen ismi haline gelen Krunic, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Kızılyıldız'da geçirdiği başarılı 1 yılın ardından Krunic'e 2025 yılının en iyi futbolcusu ödülü verildi.

Krunic, 2024'ün Ocak ayında Milan'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer edilmişti. Bosnalı futbolcunun bonservisi sezon sonunda 3.5 milyon Euro karşılığında alınmıştı.

Krunic, Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştı. Bosnalı orta saha sadece 1 asist yapabilmişti.

Krunic, Fenerbahçe'nin yakın tarihte transfer ettiği ve başarısızlıkla sonuçlanan transferleri arasında gösteriliyordu.

Krunic, şimdilerde Kızılyıldız takımının başrol isimlerinden biri.

