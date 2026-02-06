Yeni Şafak
Fenerbahçe’den ayrılan yıldız isimden olay sözler! "Bu formanın hayalini kuruyordum"

08:046/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan oyuncu, Suudi Arabistan Ligi’ne olan hayranlığını gizlemedi.

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri dikkat çeken bir açıklama yaptı.


Al-Ittihad'da oynamanın hayalini kurduğunu söyleyen Faslı golcü "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al-Ittihad kulübünü takip ettim. 

Al-Ittihad'a karşı hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al-Ittihad'da ilk idmanına çıkan Youssef En-Nesyri, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından karşılandı.


