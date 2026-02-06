Fenerbahçe’den ayrılan yıldız isimden olay sözler! "Bu formanın hayalini kuruyordum"

Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan oyuncu, Suudi Arabistan Ligi’ne olan hayranlığını gizlemedi.
Fenerbahçe'den Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Al-Ittihad'da oynamanın hayalini kurduğunu söyleyen Faslı golcü "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al-Ittihad kulübünü takip ettim.
Al-Ittihad'a karşı hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Al-Ittihad'da ilk idmanına çıkan Youssef En-Nesyri, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından karşılandı.