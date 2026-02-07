Fenerbahçe’den büyük beklentilerle transfer olmuştu: İlk maçında 90 dakika oynadı, şut bile atamadı

Fenerbahçe'den 15 milyon euroya Al-Ittihad'a transfer olan yıldız isim, yeni takımıyla çıktığı ilk derbide hayal kırıklığı yarattı.
Devre arasında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.
İlk yarının golsüz geçtiği maçta Al Nassr ikinci yarı galibiyete uzandı. Al Nassr'ın gollerini 84. dakikada penaltıdan Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel attı.
Al Nassr puanını 49 yaparken, Al Ittihad 34 puanda kaldı. En Nesyri maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.
Faslı yıldız'ın maç istatistikleri ise şöyle:
Şut: 0 (İsabet: 0)
Ceza sahasında topla buluşma: 0
Topla buluşma (toplam): 26
Pas: 6/9 isabet
Çalım: 1/4 başarılı
İkili mücadele: 4/13 kazanılan