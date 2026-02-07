Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’den büyük beklentilerle transfer olmuştu: İlk maçında 90 dakika oynadı, şut bile atamadı

Fenerbahçe’den büyük beklentilerle transfer olmuştu: İlk maçında 90 dakika oynadı, şut bile atamadı

07:437/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'den 15 milyon euroya Al-Ittihad'a transfer olan yıldız isim, yeni takımıyla çıktığı ilk derbide hayal kırıklığı yarattı.

Devre arasında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.


İlk yarının golsüz geçtiği maçta Al Nassr ikinci yarı galibiyete uzandı. Al Nassr'ın gollerini 84. dakikada penaltıdan Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel attı.


Al Nassr puanını 49 yaparken, Al Ittihad 34 puanda kaldı. En Nesyri maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.


Faslı yıldız'ın maç istatistikleri ise şöyle:


Şut: 0 (İsabet: 0)

Ceza sahasında topla buluşma: 0

Topla buluşma (toplam): 26

Pas: 6/9 isabet

Çalım: 1/4 başarılı

İkili mücadele: 4/13 kazanılan


#En Nesyri
#Fenerbahçe
#Al Ittihad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış Olimpiyatları 2026: Türkiye Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor? Türkiye hangi branşlarda yarışıyor?