Fenerbahçe’den herkesi şaşırtan Tedesco kararı: Yönetimden flaş görüşme

Haber Merkezi
10:5411/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili kritik bir adım atıldı. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Tedesco ile masaya oturdu.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Sabah’ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, sezon boyunca ortaya konan performansın ardından Tedesco ile yeni sözleşme yapma kararı aldı.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Bu tablo, hem lig hem de genel oyun istikrarı açısından yönetim tarafından olumlu değerlendirildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Sadettin Saran ile Domenico Tedesco arasında sözleşme sürecine ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi.

Bu temasın, yeni kontratın çerçevesini belirlemek adına kritik bir adım olduğu ifade ediliyor

Fenerbahçe yönetiminin, halihazırda yıllık 4 milyon euro kazanan ve 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Tedesco ile aynı ücret üzerinden üç yıllık yeni bir kontrat yapmayı planladığı aktarıldı.

Bu hamlenin, kulübün teknik yapılanmada uzun vadeli istikrar hedefini yansıttığı vurgulanıyor.

