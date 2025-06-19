Fenerbahçe'den o iddiaya yalanlama! Resmi siteden duyurdu

Yeni sezon öncesi kadro yenileme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kulüple ilgili ortaya atılan bir iddiaya resmi internet sitesi üzerinden yanıt verdi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Özek ile ilgili sosyal medyada yer alan bir iddiaya kulüpten yalanlama geldi.
Fenerbahçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Futbol Direktörümüz Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır."