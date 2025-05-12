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Fenerbahçe'den Osimhen açıklaması

Fenerbahçe'den Osimhen açıklaması

09:4012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e teklif yaptığı iddiası sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Konuyla ilgili gece saatlerinde Fenerbahçe yönetiminden bir açıklama geldi.

Sezon sonu Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Osimhen'le ilgili gündem olan bir iddia ortaya atıldı.

O iddiaya göre; Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye teklif yaptı. Osimhen'e de haber gönderen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın teklif edeceği maaştan fazlasını verebileceğini iletti.

Fenerbahçeli taraftarların heyecanlanmasına neden olan bu iddianın ardından sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

Beyaz Futbol programının moderatörü Ertem Şener, Osimhen'le ilgili Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Ertem Şener, "Fenerbahçe yönetimine Osimhen haberini sordum; 'Kesinlikle alakamız yok, böyle bir haber doğru değil. Fenerbahçe’nin Osimhen ile hiçbir alakası yok" dediler" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, Galatasaray forasıyla çıktığı 38 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.

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