Fenerbahçe’den sezonun ilk transfer hamlesi: 20 yaşında 20 milyon euro!

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertliler sezonun ilk transferi için kolları sıvadı. Fenerbahçe 20 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar.
Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içine giren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için de var gücüyle çalışıyor.
Takımda radikal değişiklikler yapacak olan sarı lacivertli yönetim, sürpriz bir transfere yöneldi: Senegalli El Hadji Malick Diouf...
Fotomaç’ın haberine göre; Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde masaya oturan yönetim, hem oyuncuyla hem de Slavia Prag ile büyük oranda anlaşma sağladı.
15 MİLYON EURO ÖDENECEK
Bir aksilik yaşanmaması halinde 20 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Fenerbahçe formasını giyecek.
Diouf'un transfer edilmesi halinde ligin 9'uncu haftasındaki Samsunspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak.
Hollandalı futbolcunun ciddi talipleri var ve 20 milyon euroya elden çıkarılması planlanıyor.
Fenerbahçe yönetimi, Jayden'dan gelecek olan bu bonservisin 15 milyon eurosunu Diouf için harcayacak.