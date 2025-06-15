Fenerbahçe’den ‘Son’ şans: 12 milyon euro maaş teklifi!

Transfer sezonu için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Tottenham’ın yıldızı için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertliler Heung-min Son’a teklifte bulunacak. Güney Koreli oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Heung-min Son'u kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli yıldıza yaklaşık 12 milyon Euro bir maaş teklifinde bulunacağı aktarıldı.
Haberde, bu ücretin 32 yaşındaki oyuncu için cazip bir teklif olduğu belirtildi.
Öte yandan kariyerinde değişiklik yapmak isteyen Son'un ikna edilmesi muhtemel olabileceği yazıldı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Tottenham forması ile tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Güney Koreli yıldız, bu müsabakalarda 11 gol atıp 12 de asist yaptı.
Heung-min Son, 2024-25 sezonunda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 20 milyon euro olan Son’un sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona eriyor.
Ancak Tottenham’ın Ocak 2025’te oyuncuyu satarak bonservis geliri elde etmeyi planladığı belirtiliyor.