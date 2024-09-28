Fenerbahçeli futbolcuyla ilgili flaş iddia: Devre arası gidebilir

Fenerbahçe forması giyen milli yıldızın yeni transferlerden rahatsız olduğu ve transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.
Yeni transferlerin Fenerbahçe'ye katılmasıyla orta sahada ciddi forma rekabeti başladı.
Bu durumun en çok İsmail Yüksek'i rahatsız ettiği iddia edildi.
Forma savaşında Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın arkasında kalan milli yıldızın, ocak ayında bir başka yeni transfer Cristian Medina'nın da takıma katılacak olmasından dolayı forma şansının azalacağını düşündüğü ve bu nedenden dolayı yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifine soğuk baktığı belirtildi.
Takvim'in iddiasına göre; kontrat uzatmaya yanaşmayan 25 yaşındaki orta saha, devre arasında takımdan ayrılabilir.
İspanya'da transferin son gününde Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyla Almanya'dan da ilgilenen kulüpler olduğu konuşuluyor.
Galatasaray derbisindeki etkisiz performansı sonrası Jose Mourinho tarafından kulübeye çekilen İsmail Yüksek, son oynanan Union S.G maçında da şans bulamamıştı.