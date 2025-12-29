Fenerbahçeli taraftarlar karşı çıktı: Transfer iptal oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli taraftarlar bir transfere karşı çıkınca, bütün gelişmeler suya düştü.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bu kapsamda Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'a transfer olması bekleniyordu.
Görüşmelerin ortaya çıkması sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.
Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçeli taraftarların Uğurcan Çakır olayının sonra bu transfere karşı çıktı.
Tepkiler sonrasında sarı lacivertli yönetim, Trabzonspor'a olumsuz geri dönüş yaptı.