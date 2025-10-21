Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız ipleri kopardı

Fenerbahçeli yıldız ipleri kopardı

10:2721/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarla bağı kopan 26 yaşındaki futbolcunun takım bulması için menajerine talimat verdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski, büyük bir mental çöküş yaşıyor.

Son Fatih Karagümrük maçında kaçırdığı bir gol pozisyonu sonrası taraftarların yoğun protestosuyla karşılaşan Szymanski'nin Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyduğu bildirdi.

Polonyalı orta saha oyuncusu, menajerine devre arasında kendisine kulüp bulmasını istedi.

26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'den ayrılarak, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Sarı lacivertli yönetim de Szymanski için teklif gelmesi durumunda değerlendirmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe, Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.


Polonyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 123 maçta 22 gol atıp 30 asist kaydetti. 

#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler kimlere veriliyor destek tutarı ne kadar?