Fenerbahçeli yıldız ipleri kopardı

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarla bağı kopan 26 yaşındaki futbolcunun takım bulması için menajerine talimat verdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski, büyük bir mental çöküş yaşıyor.
Son Fatih Karagümrük maçında kaçırdığı bir gol pozisyonu sonrası taraftarların yoğun protestosuyla karşılaşan Szymanski'nin Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyduğu bildirdi.
Polonyalı orta saha oyuncusu, menajerine devre arasında kendisine kulüp bulmasını istedi.
26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'den ayrılarak, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Sarı lacivertli yönetim de Szymanski için teklif gelmesi durumunda değerlendirmeyi düşünüyor.
Fenerbahçe, Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Polonyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 123 maçta 22 gol atıp 30 asist kaydetti.