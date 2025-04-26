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Fenerbahçeli yıldızdan rakibine sert sözler: 'Önce adam olsun'

Fenerbahçeli yıldızdan rakibine sert sözler: 'Önce adam olsun'

21:2726/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe dört dakikada bulduğu gollerle Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası rakip futbolcuyla tartışma yaşayan sarı-lacivertlilerin yıldız ismi dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Anderson Talisca (P), 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred kaydetti.


Maçın son düdüğünün ardından Gaziantep FK forması giyen Badou N'diaye ile tartışma yaşayan Fenerbahçe file bekçisi İrfan Can Eğribayat çarpıcı ifadeler kullandı. 

"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım."

"İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Adam olsun. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!"

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