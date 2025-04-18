Fenerbahçelilerden Bodrum FK'lı futbolcuya olay suçlama: Yanlış takımın formasını giymiş

Galatasaray-Bodrum FK maçında konuk takımda bir isim performansıyla büyük eleştiri aldı. Özellikle Fenerbahçeli taraftarların oyuncu hakkındaki imalı paylaşımları dikkati çekti.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 32. hafta maçında sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırladı.
Konuk takım Bodrum FK'da bir isim ilk yarıdaki performansıyla özellikle Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.
Galatasaray'ın maçtan puan kaybetmesini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maçta kritik bir noktada topu kaptıran Taylan Antalyalı'yı hedef aldı.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Bodrum FK forması giyen tecrübeli futbolcu için imalı paylaşımlarda bulundu.
İşte Fenerbahçelilerin Taylan Antalyalı'yla ilgili yaptığı paylaşımlardan
İşte Fenerbahçelilerin Taylan Antalyalı'yla ilgili yaptığı paylaşımlardan
Fenerbahçelilerin Taylan Antalyalı'yla ilgili yaptığı paylaşımlardan
İşte Fenerbahçelilerin Taylan Antalyalı'yla ilgili yaptığı paylaşımlardan