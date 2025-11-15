Yeni Şafak
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Sörloth sürprizi: Transfer için büyük fırsat

17:2615/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bu gelişme sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth’un transferi konusunda yeni bir şans doğabilir.

İspanyol devinin hisseleri el değiştirmiş, Atlético HoldCo, kulübün kontrol hakkını Apollo Sports Capital’e devrettiğini açıklamıştı.

Kulübün yeni sahibi olan Apollo’nun kadroda yenilenmeye gidip yıldız oyuncularla güçlü bir takım oluşturmak istediği belirtildi.

Bu nedenle Sörloth’un satılması muhtemel oyuncular arasında yer aldığı vurgulandı.

Norveçli golcünün durumundaki bu gelişme, santrfor arayışında olan Fenerbahçe için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

#Alexander Sörloth
#Fenerbahçe
#Atletico Madrid
