Fenerbahçe’nin eski teknik direktörüne flaş sözler: ‘Bağırıp antrenmandan kovuyordu’

12:545/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydin, Fenerbahçe’de oynadığı sırada çalıştığı teknik direktör Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu.

Samet Akaydin, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de top oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus hakkında konuşan Akaydin, şu ifadeleri kullandı:

"Jorge Jesus'tan korkuyordum. Sadece ben değil, çoğu kişi korkuyordu."

"Yanlış bir şey yaptığın zaman idmanda bağırıyordu, kovuyordu. Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum."

"Ofsayt sistemini çalışmak çok zor, küçük bir hata yaptığın zaman ortalığı yıkıyordu. Ama çok kaliteli bir hocaydı. Gerçekten çok beğeniyordum." 

#Fenerbahçe
#Samet Akaydin
#Jorge Jesus
