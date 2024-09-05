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Spor

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu: 4 isim yok

16:28 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:02 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, ikisi yeni transfer olmak üzere dört ismi liste dışında bıraktı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

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Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına 26 Eylül’de çıkacak sarı-lacivertliler, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikisi yeni transfer olmak üzere dört ismi listeye yazmadı.


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Yeni transferlerden Levent Mercan ve Oğuz Aydın ile birlikte Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent da kadro dışında kaldı.

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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:


Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin.


Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel.


Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder.


Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.



#Fenerbahçe
#UEFA
#Avrupa Ligi
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