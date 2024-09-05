Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu: 4 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, ikisi yeni transfer olmak üzere dört ismi liste dışında bıraktı.

1 / 5 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

2 / 5 Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına 26 Eylül’de çıkacak sarı-lacivertliler, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

3 / 5 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikisi yeni transfer olmak üzere dört ismi listeye yazmadı.



4 / 5 Yeni transferlerden Levent Mercan ve Oğuz Aydın ile birlikte Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent da kadro dışında kaldı.