Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu: 4 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, ikisi yeni transfer olmak üzere dört ismi liste dışında bıraktı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına 26 Eylül’de çıkacak sarı-lacivertliler, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikisi yeni transfer olmak üzere dört ismi listeye yazmadı.
Yeni transferlerden Levent Mercan ve Oğuz Aydın ile birlikte Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent da kadro dışında kaldı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin.
Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel.
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder.
Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.